Kingdom Hearts 3 uscirà a gennaio 2019

In attesa della conferenza di Square Enix all'E3 2018, la casa giapponese ha tenuto un concerto in quel di Los Angeles interamente dedicato alle colonne sonore della saga Kingdom Hearts. Al termine dell'evento, è arrivata la notizia più attesa dai fan della serie: la data ufficiale di Kingdom Hearts III.



Il gioco di ruolo sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One europee il 29 gennaio 2019, quattro giorni dopo l'uscita in Giappone.