La PS4 Pro di Monster Hunter World arriverà in Europa

Sony ha svelato che la speciale edizione limitata di PS4 Pro dedicata al titolo di Capcom, Monster Hunter World, arriverà anche sul mercato europeo, per la felicità degli appassionati che ne avevano chiesto a gran voce la distribuzione occidentale dopo l'arrivo in Giappone nel mese di dicembre.



La confezione conterrà la console in versione Pro da 1TB e il controller in edizione limitata, ma anche una copia fisica del gioco, a differenza della versione giapponese che proponeva un codice valido per il download dell'edizione digitale.



l bundle (di cui non si conosce ancora il prezzo ufficiale, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 450 euro) sarà disponibile dal 26 gennaio, giorno in cui debutterà in Italia Monster Hunter World, anche per le console della famiglia Xbox One.