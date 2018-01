5,9 milioni di PlayStation 4 vendute nel periodo natalizio

Sony Interactive Entertainment, attraverso un comunicato stampa, ha reso noti i numeri, in termini di vendite, che hanno contraddistinto il periodo natalizio appena trascorso da PlayStation 4.



Secondo la nota, sono state vendute 5,9 milioni di PS4 in tutto il mondo, cifra che porta il numero totale di console vendute a 73,6 milioni. Oltre alle quasi sei milioni di console, Sony fa sapere che, sempre durante il periodo delle ultime festività natalizie, sono stati venduti 55,9 milioni di giochi per PlayStation 4, sia in formato digitale che fisico, e che il numero totale dei giochi venduti per l'ultima console di Sony è di 645 milioni.



Nel comunicato è specificato anche che i numeri riportati si riferiscono alle vendite al dettaglio (non alle distribuzioni) e che i dati di vendita del periodo natalizio sono stati stimati prendendo in considerazione i dati provenienti da tutti i paesi e le regioni del mondo in cui PlayStation 4 è disponibile, nel periodo che va dal 19 novembre 2017 al 31 dicembre 2017.



Certamente un "magico" Natale passato da Sony!