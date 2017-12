7 videogiochi con problemi di fisica

Dalla sua "cazzosissima cameretta", una serie di stravaganti bug del mondo dei videogiochi presentati da Giorgio Cappello di Paglia, uno dei più importanti gamer italiani, attivo già dal 2008 e con un canale con quasi mezzo milione di iscritti. In questo video per Blasteem troviamo alcuni dei videogiochi più famosi con evidenti problemi di fisica. Da personaggi che volano in Assassin’s Creed, ad altri che dormono sospesi a mezza altezza in Fallout, per non parlare di GTA e NBA live.