Voleva superare Houdini, illusionista rischia di morire intrappolato sottoterra in Gb

08:11 - Voleva superare Harry Houdini, ma ha rischiato di perdere la vita nel sottosuolo di Slaithwaite, in West Yorkshire. L'escapologo inglese Antony Britton ha perso conoscenza durante una pericolosa prova di magia. Britton avrebbe dovuto liberarsi dalle manette e uscire dalla bara, in cui era rinchiuso, sepolta all'incirca a 1,8 metri. Ma le cose non sono andate come previsto, l'illusionista ha perso conoscenza e dopo nove minuti è stato necessario l'intervento dei soccorritori.

Britton è stato liberato e subito soccorso con l'ossigeno. La sfida andata male gli è costata una costola incrinata e una serie di ferite superficiali. "Sono quasi morto - ha detto al "Mail Online" - mancava una manciata di secondi. E' stato spaventoso". Ma per fortuna tutto è bene quel che finisce bene.