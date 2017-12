E' bufera negli Stati Uniti per gli angeli di Victoria's Secret. Durante un backstage dell'ultimo show annuale del brand di biancheria intima in Cina, a Shanghai, le modelle sono state riprese mentre cantavano una canzone della rapper americana Cardi B. La loro colpa è stata quella di aver intonato la frase "and I’m quick, cut a nigga off, so don’t get comfortable”, scatenando, così, un vero e proprio putiferio su Twitter. Negli Stati Uniti, infatti, il tema razziale è frequentemente dibattuto e la parola "nigga", termine slang hip-hop per definire le persone di colore, assume un tono dispregiativo ogni volta che viene pronunciata da un bianco. In più, in quella frase c'è una chiara istigazione all'uccisione di una persona di colore, cosa che ha aggravato non poco la situazione delle ragazze. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte della stessa Cardi B., che sta spopolando negli USA conil suo singolo "Bodak Yellow".