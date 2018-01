Usa, sciare trainati da una macchina non è mai una buona idea

Sciare in città venendo trainati da una macchina in corsa non è mai una buona idea e lo ha scoperto a proprie spese un ragazzo di Portsmouth, nel New Hampshire, che dopo una fitta nevicata ha voluto provare la particolare esperienza terminando però la corsa dopo pochi metri dalla partenza.



La breve clip, che è finita in rete riscuotendo un enorme successo, ha allarmato le autorità locali, attualmente sulle tracce del protagonista della bravata. Il capo della polizia di Portsmouth Robert Merner ha spiegato che non si tratta del primo sciatore in città, e ha invitato inoltre gli abitanti del posto ad assumere un comportamento corretto per evitare inutili tragedie.