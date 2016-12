Usa, pesca miracolosa con la canna-giocattolo

Una tranquilla gita in barca sul lago con il papà si è trasformata in un bel momento di festa per Avery, 5 anni, del Wisconsin (Usa). La piccola, munita di una canna da pesca giocattolo del suo idolo, Barbie, riesce a catturare un enorme persico trota di 50 centimetri. Tutti gli sforzi per portare il pesce sulla barca vengono filmati dal padre, che incoraggia la figlia nonostante lei provi a chiedergli una mano perché pensa di non farcela. Alla fine, a impresa riuscita, risate a squarciagola e salti di gioia davanti a quel "trofeo".