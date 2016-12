Usa, la febbre da adozione dei coniugi Briggs: 34 figli e non si fermano

Si dice che un figlio cambi la vita. Jeane e Paul Briggs, coniugi 50enni di Falling Water, West Virginia, di figli ne hanno 34 e affrontano sfide che scoraggerebbero chiunque, ma non loro, che, anzi, non vogliono smettere di allargare la loro maxi famiglia. Dopo cinque figli naturali, nel 1985, la coppia ha adottato il primo bambino, il messicano Adam. Da allora non si sono più fermati e hanno adottato quasi 30 bambini in giro per il mondo.

I Briggs spendono 52mila dollari all'anno solo per la spesa alimentare e vivono in una casa di 5mila metri quadrati. Come possono permetterselo? "Mio marito ha un lavoro molto ben pagato. La sua compagnia fornisce una buona assicurazione medica, oltre a 10.000 dollari per ogni bambino adottato", racconta Jeane, 58 anni.



L'assicurazione sanitaria è particolarmente importante per una famiglia formata da così tanti bambini, spesso salvati da situazioni di abusi e disagio fisico e psicologico. Uno dei bambini ha problemi cardiaci, un altro ha una malformazione alle gambe, altri ancora sono sopravvissuti a un cancro.



Nonostante le difficoltà, i Briggs non mettono limiti alla loro numerosa famiglia. L'ultimo arrivato è un bambino africano nato senza gambe e senza braccia e abbandonato dai genitori. "Questa è la mia vita - racconta Jeane - e la mia carriera. Per me i miei bambini sono come l'aria che respiro, e ho sempre più bisogno di ossigeno".