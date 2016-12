18 dicembre 2014 Usa, il pennello è un'opera d'arte: vecchie pennellesse scolpite come eleganti lady L'artista di San Francisco Rebecca Szeto ha trovato un modo per prolungare la vita dei suoi ferri del mestiere e trasformarli in capolavori artistici Tweet google 0 Invia ad un amico

08:46 - Per tutta la loro "vita" hanno contribuito a creare opere d'arte. Ora che, dopo anni di onorato servizio, sono vecchi e logori e si avvicina il momento della pensione, diventano loro stessi il capolavoro. L'artista di San Francisco Rebecca Szeto trasforma i suoi ferri del mestiere, vecchi pennelli non più utilizzabili, in magnifiche sculture che raffigurano eleganti lady rinascimentali, intagliando il manico per riprodurre il volto delle signore e trasformando le setole nelle loro gonne svolazzanti. La sfilata è servita.