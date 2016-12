Tutti con gli occhi rivolti al cielo, è la Notte della Luna

Una notte dedicata alla luna, nuvole permettendo. Si celebra in tutto il mondo il "Moon Watch Party", un'iniziativa internazionale lanciata dalla Nasa nel 2010 che si propone di mettere al centro il nostro satellite. Oltre 500 gli appuntamenti organizzati, centinaia i telescopi (o anche i semplici binocoli) che verranno puntati in contemplazione verso il cielo.

La Luna rossa ha dato spettacolo nell'eclisse più breve del secolo. Ma non in Italia E' stata la più breve del secolo la prima eclisse totale di Luna del 2015. Il nostro satellite si è colorato di rosso nel cielo notturno, ma lo spettacolo è stato visibile soltanto per cinque minuti e non dall'Italia. E' stato invece possibile ammirarlo da Australia, Giappone e la parte occidentale del Nord America. Ecco alcune foto della Luna rossa scattate in California, da Los Angeles. Ecco alcune foto della Luna rossa scattate in California, da Los Angeles.

Condizione favorevole - In generale, la data viene decisa a livello internazionale e, di solito, viene scelto il fine settimana, per consentire ai curiosi di esaminare il satellite fino a tardi. In questo periodo, poi, la luna si trova vicina al primo quarto, una condizione che ne favorisce l'osservazione dei dettagli, dai monti ai crateri.

"Appuntamento classico" - ''La Notte Internazionale dell'osservazione della Luna è diventata ormai un appuntamento classico, con cui si celebrano e diffondono le conoscenze scientifiche e culturali raggiunte finora'', ha detto Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. Anche in Italia, dove, insieme all'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e all'Unione Astrofili Italiani (Uai), sono state orgaizzate numerose serate di osservazione con decine di adesioni.