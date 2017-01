"Datemi qualcosa per spaccare il finestrino". E' questa la richiesta arrivata alle orecchie di cinque agenti che erano intervenuti per sedare una rissa e riportare il traffico cittadino alla normalità. Le parole venivano pronunciate da un uomo che era su tutto le furie perché aveva pizzicato la moglie in auto con l'amante. La vicenda è accaduta in Messico e i video degli automobilisti "guardoni" hanno totalizzato milioni di visualizzazioni in pochi giorni.