Si fa chiamare "Sharik" e vive a Simferopoli, nella Repubblica autonoma di Crimea, a sud dell'Ucraina. Esattamente come Banksy, nessuno sa chi sia, ma i suoi graffiti sono molto noti: tramite la tecnica dello stencil - che prevede l'utilizzo di di mascherine con le quali è possibile riprodurre le stesse forme in serie - Sharik espone le sue idee in merito ai più svariati temi sociali, concentrandosi su argomenti come l'amore, politica, potere, ruolo del denaro, cultura di massa, ribellione giovanile, musica . E' già stato soprannominato il "Banksy ucraino".