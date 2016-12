30 marzo 2015 Tokyo, magico spettacolo dei ciliegi in fiore Sono migliaia i turisti che si riversano nei parchi giapponesi per ammirare la bellezza degli alberi che si tingono di bianco e di rosa Tweet google 0 Invia ad un amico

16:09 - Con l'arrivo della primavera le strade di Tokyo e delle altre città giapponesi si tingono di bianco e di rosa, grazie alla straordinaria fioritura dei ciliegi. Uno spettacolo che attira migliaia di visitatori ogni anno. Come vuole la tradizione, seguendo l'antica usanza che porta il nome di "hanami", ci si raduna nei parchi per meditare e contemplare la bellezza degli alberi in fiore.