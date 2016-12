27 ottobre 2014 Sognate di essere studenti di Hogwarts? Ora dormire come Harry Potter si può A Londra, un antico bed&breakfast è stato il primo a proporre camere allestite come i dormitori della celebre scuola per maghi ideata da J. K. Rowling Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:20 - Calderoni, bauli, ampolle e un libro di formule magiche: per chi ha sempre sognato di essere uno studente di Hogwarts, a Londra ha aperto un albergo a tema Harry Potter. Gli interni sono stati disegnati per ricordare in ogni dettaglio il mondo creato da J. K. Rowling, che, fra l'altro, ha annunciato la pubblicazione di una nuova storia breve per Halloween. "L'idea iniziale era realizzare qualcosa che attraesse davvero i più piccoli", dice una socia dell'albergo, il Georgian House, ma c'è da credere che saranno parecchi anche gli adulti tentati di soggiornare come in un dormitorio Grifondoro. I prezzi? Non proprio da bambini: 249 sterline per notte la stanza per tre persone e 363 quella per suite per cinque, comprensivi di tour guidato alla scoperta dei luoghi "magici" di Londra.