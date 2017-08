23 luglio 2017 15:04 Sicilia, da Favignana parte il rilancio delle tonnare per incrementare il turismo La pratica millenaria della pesca del tonno rosso torna in auge grazie a un progetto regionale, che strizza lʼocchio ai visitatori dellʼisola

Un progetto che prevede la ricostruzione del circuito delle tonnare in Sicilia per rilanciare il turismo nell'isola: è questo l'obiettivo del Dipartimento pesca della Regione siciliana che ha approvato un programma, "Circuito tonnare", rivolto alla valorizzazione di una pratica millenaria. Così con strumenti nuovi si ridisegna il futuro incerto delle marinerie. Come? Puntando su un'offerta turistica che integri il mare e la pesca con al centro il tonno rosso, da oltre mille anni risorsa che ha condizionato l'economia e la storia di tutto il Mediterraneo. Di questo si è parlato nell'Isola di Favignana (Trapani) presso l'ex stabilimento Florio nell'ambito del convegno "Favignana, l'Isola del Tonno. La cultura del mare: una risorsa per il turismo. Nuovi scenari e prospettive".

Il tonno rosso e la tradizione antica delle tonnareLa pesca del tonno si praticava in Sicilia già ai tempi di Omero, poi continuò con i bizantini e con gli arabi. I normanni nel XII secolo codificarono le norme per regolare i diritti su dove calare le reti. Nell'isola sono presenti 65 tonnare fisse: 16 in Provincia di Palermo, 18 in provincia di Trapani, 4 in provincia di Agrigento, una in provincia di Caltanissetta, 2 nel Ragusano e infine 12 nel Siracusano e nel Messinese.



"I tonni in Sicilia - racconta Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento Pesca mediterranea della Regione Sicilia - venivano a fare il 'viaggio di nozze' in Sicilia e nelle nostra acque era garantita la loro riproduzione. La tonnara fissa nel 1865 è arrivata a pescare fino 14.020 tonni. Questa era l'unica ricchezza vera che passava per quella tonnara. Era un'altra stagione. In questi anni le tecnologie di pesca distruttiva, dal dopoguerra in poi, hanno impoverito il Mediterraneo di tonno. Oggi il Mediterraneo si è ripopolato di questa specie e la richiesta che le comunità fanno a gran voce, a partire da Favignana, è che la tonnara fissa e la pesca artigianale ritornino a produrre economia". "In questi anni si è pensato prevalentemente alla rottamazione delle barche. C'è stato un cambio di rotta però. L'Unione europea oggi parla di economia costiera, di valore antropologico del pescatore. C'e' da riflettere. La Sicilia non può perdere questa opportunità", conclude.

La pesca turistica favorita dai fondi europeiL'importanza del recupero dell'attività di pesca del tonno con il sistema delle tonnare fisse va a braccetto con la sua valorizzazione in chiave turistica, in linea con la nuova politica europea e il Fondo Europeo degli affari Marittimi e della Pesca. "Il Dipartimento pesca della Regione siciliana - spiega Caratabellotta - ha approvato il progetto delle civiltà delle tonnare che prevede la ricostruzione del circuito delle tonnare. Il problema non è soltanto tornare a pescare il tonno ma valorizzare anche le tonnare fisse. A cominciare da quella di Favignana, che è nelle condizioni di tornare a pescare il tonno e di essere attrattore turistico. Segue a ruota la tonnara di Vergine Maria a Palermo, che non tornerà a pescare il tonno ma può ricostituire il porticciolo per l'attracco delle barche da destinare alla pesca turismo".