San Paolo, si sceglie miglior lato B del Brasile: traffico in tilt per Miss Bum Bum

Traffico in tilt per le strade di San Paolo in Brasile. A bloccare le vie della città un'insolita quanto apprezzata sfilata, quella delle miss che concorrono al titolo di Miss Bum Bum, ovvero al migliore lato B del Brasile. Bikini verde oro e sorrisi, le miss hanno dispensato sorrisi e foto a curiosi e passanti.