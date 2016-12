2 ottobre 2014 Regno Unito, cancellata un'opera di Banksy da 400mila sterline perché "razzista" L'immagine raffigurava un gruppo di piccioni manifestare contro un uccellino colorato. Ma la cittadina britannica ha male interpretato l'ironia del disegno Tweet google 0 Invia ad un amico

16:33 - In una cittadina dell'Essex, Clacton-on-sea, è stato cancellato un murale dell'ignoto artista Banksy del valore stimato di 400mila sterline. Il disegno raffigurava un gruppo di piccioni manifestanti contro un colorato uccellino migratorio, mostrando cartelli come "Tornatene in Africa" e "Giù le mani dai nostri vermi".

Proprio queste scritte chiaramente ironiche sono state interpretate come "offensive" e "razziste" da un qualche cittadino, evidentemente privo di sense of humour, che ha pensato bene di presentare le proprie lagnanze presso il consiglio comunale. Prossima alle elezioni, l'amministrazione ha provveduto con solerzia a rimuovere il lavoro, dando prova di poca lungimiranza: un disegno di Banksy avrebbe costituito una grossa attrazione turistica per la cittadina sul mare.



Poche ore dopo, quando Banksy ha diffuso in internet le immagini del nuovo murale, quello era già stato cancellato. Accortosi del grosso errore, e forse riflettendo sugli effetti benefici che un'opera di Banksy avrebbe potuto avere, il Comune ha invitato l'artista a tornare in futuro nella loro cittadina sul mare.