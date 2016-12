Parigi, addio amori? Ripulito il ponte dei lucchetti

Un colpo al cuore di tutti gli innamorati del mondo nella capitale dell'amore per antonomasia. Operai al lavoro per una settimana intera rimuoveranno i cosiddetti lucchetti dell'amore dal Pont des Arts, il ponte pedonale di Parigi che collega il Louvre a Saint Germain des Près. La tradizione di sposi e fidanzati di lasciare il segno del proprio sentimento attaccato ai parapetti in ferro del ponte poneva, però, a rischio crollo le strutture e, di conseguenza, metteva in pericolo la sicurezza "di parigini e turisti", come ha spiegato la municipalità della capitale francese.