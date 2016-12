Ottiene più di 100mila retweet, si vestirà da tartaruga ninja alle nozze

Forse non lo credeva possibile, ma nel dubbio: mai scommettere. Lo sa bene la fidanzata di Nic Vargus. Qualche giorno fa il ragazzo di San Francisco ha pubblicato un tweet singolare: "Se questo messaggio verrà ritwittato 100.000 volte, la mia fidanzata mi farà vestire come una tartaruga ninja al nostro matrimonio". Incredibilmente, ha raggiunto la quota della scommessa e l'ha anche superata. Se la sua futura moglie manterrà fede all'impegno preso, Nic potrà arrivare all'altare con un abito davvero inusuale per il giorno delle nozze.