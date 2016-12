5 marzo 2015 Norvegia, quando l'attico è letteralmente sulla pista da sci Un concorso offre la possibilità di passare una notte in un mini appartamento ricavato sul trampolino della pista di Holmenkollen, a Oslo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:14 - Per gli amanti dello sci, niente è meglio che alzarsi la mattina e potersi lanciare direttamente in pista. Ed ecco allora che un concorso offre la possibilità di provare l'esperienza all'ennesima potenza. I fortunati vincitori potranno infatti passare una notte nel mini appartamento ricavato sul trampolino della pista di Holmenkollen, a Oslo, in Norvegia. Il piccolo attico è stato ricavato dalla stanza in cui gli atleti si preparano prima del salto e svetta a 65 metri di altezza sulla sottostante pista.