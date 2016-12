Leopold, il nano da giardino che ha fatto il giro del mondo

Leopold, il nano che ha fatto il giro del mondo 1 di 4 Web Web Leopold, il nano che ha fatto il giro del mondo 2 di 4 Web Web Leopold, il nano che ha fatto il giro del mondo 3 di 4 Web Web Leopold, il nano che ha fatto il giro del mondo 4 di 4 Web Web Leopold, il nano che ha fatto il giro del mondo leggi dopo slideshow ingrandisci

"Leopold lo gnomo viaggiatore", queste le parole incise sulla copertina dell'album fotografico. Il nanetto ha viaggiato da Vancouver Island fino alla penisola di Baja del Messico. "È una cosa davvero dolce", ha commentato Bev, "chiunque abbia fatto tutto questo ha una grande fantasia e penso anche che sia una persona deliziosa".



Nelle foto si vede sempre la faccia del nano accostata ai posti da lui visitati, come per esempio il Grand Canyon, Route 66 a Williams in Ariziona, i cactus, le spiagge del Messico.



Una trovata divertente quella di rapire uno gnomo e fargli fare il giro del mondo per poi riconsegnarlo assieme ai ricordi dell'avventura trascorsa, ma non così innovativa, ricorda infatti la pellicola del 2001, "Il favoloso mondo di Amelie".