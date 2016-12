2 aprile 2015 Lascia il fidanzato per fargli un pesce d'aprile: lui la molla... ma era uno scherzo La conversazione d'addio tra i due ex viene condivisa via Twitter e diventa virale. Salvo poi scoprire che era un doppio pesce d'aprile e in tanti ci sono cascati Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:25 - Tutto il mondo è finito nel pesce di aprile di questa coppia di fidanzatini. Lei cercava un'idea per uno scherzo diverso dal solito. E le è venuta la straordinaria "illuminazione": perché non mandare un whatsapp d'addio al ragazzo... per scherzo? Ma la risposta l'ha lasciata senza fiato. Il suo lui le ha risposto che sì, meno male che il primo passo l'ha fatto lei: altrimenti l'addio avrebbe dovuto darlo, prima o poi, lui. Alla fine, però, anche questo era solo un pesce d'aprile.

La storia è stata ripresa da diversi siti nazionali e internazionali che hanno riportato lo scambio di messaggi diffuso dalla giovane, Hayleigh McBay, via Twitter.



Ecco il testo del messaggio incriminato:

Lei: "Non sono felice con te. Credo sia meglio se ci lasciamo".

Lui: "Grazie a Dio, sei stata tu la prima a dirlo. Così non l'ho dovuto fare io".

Lei: "Che cosa?"... "Che cosa vuoi dire?"

Lui: "Hai detto tu per prima quello che non ho fatto io"

Lei: "Quindi.... tu non vuoi più stare con me?"



Ed ecco la rettifica della diretta interessata: "Tanto per chiarire. Io e David non eravamo d'accordo, ma lui ha capito che era un pesce d'aprile e quindi ha risposto in maniera scherzosa". E in un altro tweet aggiunge: "Ho avuto i miei 5 minuti di gloria".