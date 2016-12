18 dicembre 2014 La fidanzata lo lascia, lui parte per il giro del mondo con un'omonima Pur di non perdere i biglietti per un giro del mondo, regalo per la ex fidanzata, un ragazzo canadese ha deciso di partire con l'omonima di lei Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:14 - Jason, un ragazzo di 28 anni, aveva prenotato in marzo un giro del mondo con Elizabeth, la sua fidanzata, per Natale. Ma la loro relazione finisce prima del tempo e Jason, piuttosto che perdere i biglietti, decide di offrire il viaggio a un'altra Elizabeth. Per farlo pubblica un'annuncio su Reddit, un sito di social news.



Tra le migliaia di mail di persone che volevano cambiare il proprio nome entro il 21 dicembre, data della partenza, c'erano anche ben 18 Elizabeth Gallagher con passaporto canadese. Tra queste viene "selezionata" una studentessa 23enne della Nuova Scozia, che arriverà giovedì a New York, dove Jason la aspetta.



I due partiranno per il viaggio di tre settimane alla volta di Milano, Vienna, Praga, Parigi, Bangkok, sud della Thailandia e infine Delhi, prima di fare ritorno il 12 gennaio. Jason aveva acquistato i biglietti per un paio di migliaia di dollari approfittando dell'offerta di un sito di viaggi, con uno sconto del 50%.



Non solo: colpito dalle migliaia di richieste ricevute in seguito al suo annuncio, Jason ha fondato una charity per donare, attraverso il crowdfunding, viaggi alle persone che non possono permetterselo.