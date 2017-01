Israele, università istituisce i bagni neutri dedicati agli studenti transessuali

I tre simboli di un uomo, una donna e una figura di genere neutro sono comparsi sulle porte dei bagni di una facoltà dell'università di Tel Aviv , in Israele. Dietro questa modifica nella cartellonistica c'è una piccola rivoluzione dei costumi: i servizi igienici non saranno più distinti tra femminili e maschili ma avranno una divisione riservati ai transessuali e a chi non si riconosce in un genere preciso.

Contrastanti le reazioni registrate nel campus: decine i commenti entusiasti ma altrettanti sono stati quelli di biasimo. A riferirlo è il responsabile della facoltà Idit Weiss-Gal che non nasconde anche qualche preoccupazione per il potenziale aumento delle violenze sessuali ai danni delle ragazze.



Certamente non è un caso che la rivoluzione arrivi da Tel Aviv, da tempo considerata una delle città più gay e trans friendly del mondo, capace di attirare migliaia di turisti ogni anno per la sfilata del Gay Pride.



Non solo: lo stato di Israele ha da tempo aperto le file del proprio esercito anche ai transgender e organizza un concorso di bellezza per eleggere Miss Trans.