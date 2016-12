Inghilterra, dopo secoli riappare la cascata più alta: un salto di 80 metri

Malham Cove è una grande rupe calcarea divenuta famosa dopo essere apparsa in varie produzioni cinematografiche come "Harry Potter e i doni della Morte", settimo film tratto dalla saga di J.K.Rowling. La cascata temporanea, che si è riformata dopo la tempesta Desmond, è alta più del doppio della rapida che finora ha detenuto il record in Inghilterra: Hardraw Force, a 27 km a nord di Malham Cove, ha un'altezza di "soli" 30 metri.



Il sito di Malham Cove è anche noto per essere la culla dell'arrampicata sportiva in Gran Bretagna.