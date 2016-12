Inghilterra, da base militare a hotel 5 stelle

Situato a due ore da Londra, nel sud dell'Inghilterra, il No Man's Fort fu costruito sul canale della Manica tra il 1867 e il 1880 per difendere la città di Portsmouth da una possibile invasione francese. Ora l'edificio è stato completamente rinnovato e ristrutturato e, nella sua seconda vita, è diventato un hotel 5 stelle. Raggiungibile solo in elicottero o in barca, soggiornarvi costa oltre 600 euro a notte.