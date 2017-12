In India, il prete di un collegio religioso sottopone gli studenti all’alcol test

In India si sta festeggiando l'Onam, una ricorrenza lunga dieci giorni, tra le più sentite nel Paese e alla quale possono prendere parte tutti indipendentemente dalla religione. Soprattutto, è una festività dove il consumo di alcol raggiunge il picco più alto. Considerate le circostanze, dunque, un prete del St Joseph's Institute of Hotel Management and Catering Technology, a Kattyam, ha deciso di tutelare il rendimento degli studenti sottoponendoli ogni mattina all'alcol test. Uno di loro, sapendo di poter essere colto il flagrante, ha provato a evitarlo ma l'uomo è stato irremovibile e gli ha messo di fronte l'etilometro. Inutile dire che il video ha suscitato il divertimento del web e fra i commenti c'è chi suggerisce che il primo tasso alcolico da controllare sarebbe proprio quello del prete.