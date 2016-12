I fantasmi nelle foto diventano virali

Questa foto del 2008 sembra dimostrare l'esistenza del fantasma che tormenta da oltre 150 il Decebal Hotel in Romania. Secondo la leggenda locale, c'è un tesoro sepolto sotto l'hotel e il fantasma è lì per mantenere i cacciatori di tesori di distanza.

Montague Cooper, rivenditore di mobili antichi, ha trovato questa foto in un oggetto che stava vendendo. La mano non si sa come sia comparsa. Cooper dice che era la mano del vecchio proprietario del mobile che gli chiedeva di non venderlo.