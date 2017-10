Vikki Attridge, la mamma che colleziona denti di squalo

Ci sono tanti modi per rendere più saldo il rapporto tra una madre e un figlio. La 27enne Vikki Attridge ne ha scelto uno decisamente particolare, iniziando nel 2015 a raccogliere denti di squalo in compagnia del piccolo William. In soli 2 anni, la donna ha collezionato più di 3000 reperti e si ipotizza che alcuni di questi possano avere più di 100mila anni. Tutti i denti sono stati raccolti su una piccola striscia di sabbia, a Dovercourt Beach, nel Regno Unito. Il rapporto tra la mamma modello e il figlio è più solido che mai e, nel corso delle loro passeggiate, i due riescono a trovare anche 100 denti in un giorno.