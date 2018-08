Turchia, la regione di Batman reclama una mappa a forma di pipistrello

Da Gotham City alla Turchia: quella di Batman è una delle province dell'Anatolia nota per il la produzione di petrolio e il cui toponimo ricorda il Cavaliere oscuro della saga DC Comics. In realtrà la zona deve il proprio nome all'abbreviazione delle montagne del Bati Raman. Ma per sfruttare al massimo l'insolita e divertente omonimia, adesso gli abitanti hanno lanciato su change.org una petizione online per chiedere che al nome corrispondano anche i confini geografici: vorrebbero infatti che sulle mappe la regione assuma la forma del pipistrello più famoso dei fumetti e del cinema. Finora sono quasi 12mila le persone che hanno aderito all'insolito appello.