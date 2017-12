Teramo, da una dedica scritta più di 50 anni scatta la caccia alla proprietaria di un vecchio giallo

Gli indizi ci sono tutti per restituire il vecchio libro alla sua prima proprietaria. Ma anche se la missione non sembra impossibile, la mobilitazione dei social network rende tutto più facile. Così, a Giulianova (Teramo) si cerca Letizia che il 1° marzo 1964 compiva 16 anni e che ricevette in dono "Meglio così", un romanzo giallo di Harry Whittington, di fresca pubblicazione da Longanesi. All'interno del volume si legge la dedica affettuosa che le lasciò Giuliana e che recita, in una grafia raffinata, "Carissima Letizia, in occasione del tuo sedicesimo compleanno, ti dono questo libro affinché ti ricordi di me". Il testo, dalle pagine ingiallite, era finito qualche anno fa dalla bancarella di un mercatino natalizio alla libreria di casa della mamma di Francesca Fanuggia, "appassionata - come afferma la donna interpellata da Tgcom24 - di vecchie edizioni". "Mi era piaciuta la copertina" ma, confessa, "non avevo mai fatto caso a quella scritta vergata a mano". Fino a qualche giorno fa, quando riprendendo quel testo tra le mani, l'ha letta e ha deciso di fare un appello ai suoi concittadini dalla pagina Facebook "Sei giuliese se..." per ritrovare Letizia. Quale regalo più bello sarebbe far tornare in possesso di quel romanzo la proprietaria alla vigilia del suo settantesimo compleanno?