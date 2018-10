La compagnia aerea Virgin Atlantic presenta il primo equipaggio Lgbt

La compagnia aerea Virgin Atlantic ha presentato un equipaggio interamente formato da lesbiche, gay, bisessuali e trans (lgbt). L'occasione è un volo che partirà da Londra e sarà diretto a New York per il World Pride che, nel giugno 2019, si svolgerà proprio nella Grande Mela. Per rendere l'esperienza indimenticabile, la Virgin Atlantic ha anche pensato di organizzare una sorta di spettacolo a bordo. "Sarà caratterizzato da una tonnellata di intrattenimento a bordo speciale - ha spiegato un portavoce della compagnia - tra cui Dj di bordo, Drag-Queen Bingo, Judy Garland in singalong, inter-seat speed dating e intrattenimento speciale in volo".