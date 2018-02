La boxe al tempo degli antichi Romani, ritrovati in Inghilterra due guantoni da pugile

Che la pratica del pugilato fosse diffusa tra gli antichi Romani era cosa nota grazie alle rappresentazioni figurative. Oggi però arriva anche la prova archeologica di questa passione per la boxe: due guantoni, realizzati intorno al 120 d.C., sono stati rinvenuti poco lontano dal Vallo di Adriano, la fortificazione in muratura fatta erigere dall'imperatore Adriano nel 122 d.C. per segnare il confine tra la Britannia romana e la Caledonia barbara (a sud dell'odierno confine con la Scozia). I reperti sono in pratica due strisce di pelle ripiegata più volte a mo' di un'imbottitura da avvolgere sul palmo. Il ritrovamento, affermano gli archeologi, è stato effettuato in quella che in età imperiale doveva essere una caserma di cavalleria.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News