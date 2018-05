L astrobirra è servita: si può brindare nello spazio a gravità zero

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Una birra nello spazio. Gli astronauti se la potranno permettere, anche a gravità zero, grazie a una ricetta particolare che permetterà anche a loro di gustarsi una pinta mentre sono in orbita. Vostok Space beer è la joint venture tra un produttore di birra australiano di Sydney e una società di ingegneria spaziale che hanno messo insieme le loro competenze per realizzare una birra che conserva le sue caratteristiche di sapore e di consistenza anche senza la forza di gravità.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News