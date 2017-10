Gregory Masouras, l’artista che trasforma le principesse della Disney in popstar

Il giovane artista greco, Gregory Masouras, è riuscito a trasformare le principesse della Disney in autentiche popstar. Come? Sostituendo su Youtube i volti delle cantanti più famose con le immagini delle protagoniste dei cartoni animati. E allora Alice (nel paese delle meraviglie) canta "...Baby one more time!" al posto di Britney Spears e Cenerentola si trasforma in una sexy Taylor Swift sulle note di "Look what you made me do".