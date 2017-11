Follia a Montreal, due ragazzi viaggiano tra i vagoni della metro

"Perché prendere la metropolitana salendo sui vagoni come fanno tutti?" E' quello che devono essersi domandati i due ragazzi prima di salire sulla giuntura che unisce le carrozze del mezzo di trasporto di Montreal e viaggiare indisturbati da una stazione all'altra rimanendo in equilibrio e mettendo così in pericolo la propria incolumità. Il folle gesto è stato ripreso in maniera amatoriale e il video, pubblicato sulla pagina Facebook "Spotted: STM", ha superato le 68 mila visualizzazioni e ha scatenato una serie di infinite polemiche. Le autorità parlano di infrazione e hanno sottolineato la pericolosità di un simile comportamento.