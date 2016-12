Ecco la casa più luminosa del mondo: quasi mezzo milione di battiti di luce

17:23 - Quasi mezzo milione di led multicolori: è quanto una coppia americana, Timothy e Grace, ha affisso sulla propria casa a New York per renderla questo Natale la più splendente e addobbata del mondo. L'obiettivo è stato sicuramente raggiunto, ma non è tutto spirito natalizio quel che luccica. Marito e moglie, vincitori del guinness record per la casa più luminosa nel 2012, erano stati spodestati del loro titolo l'anno scorso, quando una coppia dall'altro lato del mondo, in Australia, aveva saputo fare meglio di loro soffiandogli il premio.



Ma quest'anno, con 420mila lampadine che ricoprono le mura domestiche, Timothy e Grace sono rientrati degnamente (e brillantemente) in corsa per il possesso del record. Babbo Natale non saprà resistere dal fare visita a una casa così addobbata, e, siamo certi, anche la società fornitrice di energia elettrica.