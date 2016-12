Décolleté più ampio solo per pochi giorni, l'idea di un chirurgo di NY

19:06 - Li ha chiamati "seni per le vacanze". Il Dr. Norman Rowe, chirurgo plastico di New York, ha inventato una soluzione salina in grado di aumentare il volume del décolleté per un giorno, dopodiché le dimensioni tornano quelle originarie. Sta anche sviluppando un impianto mammario che dura circa due-tre settimane, prima di "sgonfiarsi". Una rivoluzione per le donne che vorrebbero un seno nuovo ma non riescono a decidersi.

I seni istantanei, solo per 24 ore, dovrebbero costare 100 dollari, una spesa molto inferiore rispetto a quanto può costare un impianto tradizionale, e il chirurgo è convinto che col tempo il prezzo si abbasserà ancora.



La procedura, secondo Rowe, è perfetta per le donne che stanno pensando di rifarsi il seno ma hanno dei dubbi sull'operazione, e per coloro che magari desiderano un nuovo décolleté solo per le grandi occasioni.



"Puoi usare modelli tridimensionali o mettere l'impianto nel reggiseno, ma sentire come cambia il loro peso e vedere come sarebbe vivere con dei seni nuovi è tutta un'altra cosa", ha detto Rowe alla Abc. Due pazienti hanno già sperimentato due volte la tecnica, prima di decidere di sottoporsi all'intervento.



La procedura attualmente è al vaglio dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali americana. Se dovesse finire sul mercato, il chirurgo plastico non guarda soltanto alle donne come potenziali pazienti. "L'ingrandimento del seno non è l'unica applicazione possibile. Gli uomini potrebbe volerla usare per aumentare il volume dei pettorali o dei polpacci".