Capelli come vasi di fiori: la nuova moda su Instagram

Tutto ebbe inizio con la copertina di settembre di Vogue dove i capelli di Beyoncè erano trasformati in un vaso di fiori. Da lì le fashion blogger di Instagram hanno iniziato a sfidare la gravità e a far diventare le proprie chiome dei recipienti per rose, gerani e qualsiasi altro bocciolo colorato. Le foto, con l'hashtag #Flowervasehair, hanno invaso i social con tanto di tutorial per imitare le pettinature a vaso.



Per iniziare l'opera è necessario prendere una bottiglietta d'acqua, poi con elastici, colpi di spazzola e tanta pazienza si modella la forma delle propria chioma. Terminato il "vaso", si scelgono i fiori ed infine rimane solo una cosa da fare: postare la foto su Instagram ed aspettare i like.