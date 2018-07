Russia, insetti nelle unghie: le incredibili creazioni del salone di nail art

In Russia il salone per nail art Sunny Nail riesce a creare di tutto per rendere le mani delle sue clienti davvero uniche. Dagli animali in 3d ai cotton fioc, passando per la carta igienica fino agli insetti: per questo negozio sembra non esserci nessun limite. La loro specialità, però, è l'applicazione di insetti veri: dopo aver messo la base, l'artista preleva da un barattolo quelle che sembrano essere zanzare per poi disporle in maniera ordinata sull'unghia. Una creazione davvero particolare che di certo non passerà inosservata.