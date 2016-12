Brasile, una bellezza di 1 metro e 24 centimetri: Karina seguitissima sui social

A guardare Karina Lamos sembra ben lontano il tempo in cui la diversità era vista come nel film Freaks. Karina è nana, sì, e vive benissimo con se stessa. Per la brasiliana basta mantenersi in forma e allontanare via i pregiudizi. Karina è super seguita sui social come Facebook e Instagram. E ai media non teme di dire che non si vergogna affatto della sua condizione, anzi "è il contrario. Lavoro tanto per mantenermi in forma e so che le persone mi trovano attraente perché me lo dicono in continuazione".