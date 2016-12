20 novembre 2014 Bisogno di coccole? Da oggi sono in vendita Una giovane americana ha deciso di aprire a Portland un negozio dove si possono comprare abbracci. Un'ora di tenerezza costa 60 dollari (meno di 50 euro) Tweet google 0 Invia ad un amico

08:50 - Coccole, carezze, abbracci: fanno bene allo spirito, si sa, e allora da oggi tutti possono averle... basta pagare. E' l'idea di una giovane americana, Samantha Hess, che ha deciso di aprire a Portland Cuddle Up to Me, un negozio che vende effusioni. Con tanto di tariffario, ovviamente: un'ora di tenerezza al modico prezzo di 60 dollari (meno di 50 euro) e il prezzo comprende coccole a letto con lei per un "livello di contatto umano che vogliamo o di cui abbiamo bisogno, per stare bene con noi stessi", dice. Un'iniziativa che, per quanto bizzarra, sta riscuotendo un grande successo: "Ho ricevuto oltre 10.000 messaggi di posta elettronica in una settimana - ammette Samantha - ma l’azienda non è in alcun modo orientata ad un pubblico alla ricerca di esperienze erotiche". L'idea? "E' nata idea durante un momento buio della mia vita". Che sia semplice business o bisogno d'affetto poco importa a Samantha, una cosa è certa: è nata una nuova figura professionale, la coccolatrice.