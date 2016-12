Bimbo nel pancione ascolta musica e canta: il video è emozionante

Un bimbo di circa quattro mesi reagisce ai suoni e muove la bocca come se volesse cantare.



La musica stimola la parte del cervello relativa ai processi comunicativi, se il feto riesce ad ascoltare la melodia l'apprendimento potrebbe iniziare ancora prima della nascita.



L'esperimento, chiamato Babypod, è stato testato su alcune madri tra la 14esima e la 39esima settimana di gravidanza. Ai bimbi è stata fatta ascoltare la partita in Do minore di Johann Sebastian Bach.