Arabia Saudita, strani rumori... poi il palazzo in costruzione si sgretola

Dalla strada si sono sentiti strani rumori provenire dal palazzo in costruzione: pochi istanti dopo l'edificio è venuto giù, crollato dividendosi quasi a metà. E' successo a La Mecca, in Arabia Saudita. Molti i testimoni che hanno assistito alla scena e che hanno visto in diretta il crollo. Stando a quanto emerso, non ci sarebbero stati feriti.