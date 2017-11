Sta attraversando un cimitero per animali, quando qualcosa attira la sua attenzione. Un cane è fermo in prossimità di una delle tombe, eppure qualcosa non convince questo ciclista del Maine, che decide di riprendere la scena con il cellulare e avvicinarsi. Scopre così di essersi fatto ingannare da un'illusione ottica creata dai fiori attorno alla lapide, che si sono "fusi" fino a creare la forma dell'animale. "Il miglior cane del mondo" riporta l'iscrizione, accanto a un rilievo la cui somiglianza con l'illusione creata dai fiori è quantomeno bizzarra. "RIP Kosmo" scrive l'autore del video. "Non ti ho mai conosciuto ma hai reso la mia giornata un po' più interessante".