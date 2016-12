400 sterline per girare un porno: a Londra la campagna shock

Un'organizzazione che si batte per la salute sessuale si è offerta di pagare 400£ per poter filmare e poi condividere il video di una coppia mentre fa sesso usando, però, il profilattico. Il Pleasure Project (in italiano, Il progetto del piacere) vuole sensibilizzare le coppie sull'uso del preservativo in quanto unico anti concezionale che protegge anche dalle malattie sessualemente trasmittibili. E' una campagna provocatoria studiata appositamente per diffondere il messaggio al maggior numero possibili di persone.