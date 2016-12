2 agosto 2014 Usa, svelato il mistero della "donna in nero" che ha percorso a piedi mezzi Stati Uniti Elizabeth Poles, 56 anni, veterana, madre di due figli e vedova, è diventata "famosa" dopo le numerose segnalazioni online. Avrebbe intrapreso il viaggio per ritrovare se stessa Tweet google 0 Invia ad un amico

07:12 - Per settimane ha percorso a piedi, vestita di nero, centinaia di chilometri, attraversando diversi Stati Usa e suscitando l'attenzione e la curiosità di molti, tanto da guadagnare una pagina Facebook, "Where is the Mysterious Woman in Black?", seguita da oltre 64mila persone. Adesso il mistero sembra, almeno in parte, svelato e il suo viaggio finito.

A Winchester, in Virginia, la donna è stata fermata, e "salvata" dalla polizia, dopo che ad attenderla si era formata una piccola folla di curiosi, che l'avevano "scovata" grazie alle continue segnalazioni in Rete. La donna è stata identificata: si chiama Elizabeth Poles, ha 56 anni, è originaria dell'Alabama, sarebbe una veterana, madre di due figli e vedova, il viaggio sarebbe stato una sorta di cammino per ritrovare se stessa e avrebbe espresso un unico desiderio: essere lasciata in pace.