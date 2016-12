Seattle, donna ricoverata per un orgasmo durato tre ore

09:23 - "Non pensate che sia divertente". E' l'avvertimento di Liz, americana di Seattle, dopo che è stata ricoverata in ospedale quasi "in agonia" per aver sopportato un orgasmo durato tre ore. Liz ha iniziato a preoccuparsi dopo aver fatto sesso con il proprio ragazzo e resosi conto che il piacere non diminuiva. I medici inizialmente pensavano a un travaglio, poi hanno scoperto il problema.

"Ho iniziato a saltellare su e giù per vedere se questo avrebbe fatto qualcosa - ha raccontato Liz - . Ho cercato di bere vino per vedere di calmare il mio organismo". Ma tutto è stato inutile, tanto che la coppia è dovuta ricorrere al pronto soccorso. I due hanno raccontato l'imbarazzante visita in ospedale visto che l'orgasmo di Liz non finiva mai. Quando i medici hanno individuato il problema, per Liz è finita l'odissea.