15 settembre 2014 Le nozze del weekend? Altro che Canalis...

Il sì di Richard, 81enne, con Cathy, 24enne Il kitsch trionfa nel matrimonio a Vienna tra il ricco imprenditore austriaco Lugner e la giovane infermiera Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:47 - Lui un arzillo 81enne, imprenditore parecchio facoltoso. Lei bionda 24enne, di professione infermiera, che sognava un matrimonio da favola. Altro che il "Sì" di Elisabetta Canalis... Le vere nozze del weekend sono state quelle tra Richard Lugner e Cathy Schmitz, tenute a Vienna, in Austria. La coppia non ha badato a spese e anche sul buon gusto, a onor del vero, pare sia stato chiuso un occhio. Carrozze, cavalli, colombe e persino la diretta streaming, trasmessa anche da alcuni media austriaci. Per coronare il loro amore.